Sicher im Wasser in Wülfrath An nur einem Tag zum Schwimmabzeichen

Wülfrath · Der Ortsverein der DLRG organisiert am Samstag den Schwimmabzeichentag in Wülfrath. Was das ist, was man wissen muss und wer dran teilnehmen kann.

10.06.2024 , 18:00 Uhr

Am Tag des Schwimmabzeichens absolvieren die Teilnehmer verschiedene Aufgaben unter Beobachtung der DLRG-Mitarbeiter. Foto: Achim Blazy (abz)

Ob in der Wasserwelt, im Freibad, See oder Meer: Wer das Wasser in vollen Zügen gerade an heißen Sommertagen genießen möchte, sollte sicher schwimmen können. Doch das scheinen immer weniger Kinder und auch Erwachsene zu können. „In Deutschland steigt die Zahl der Nichtschwimmer beziehungsweise unsicheren Schwimmer immer weiter“, erklärt Heiko Dietrich vom DLRG-Ortsverband Wülfrath. Jedes Jahr gibt es Meldungen über Badeunfälle, weil die Betroffenen nicht richtig schwimmen konnten oder auch Strömungen unterschätzt haben. Rund 20 Prozent der Grundschüler, das ergab eine repräsentative Umfrage der Forsa im Auftrag der DLRG 2022, können nicht schwimmen. 2017 waren es zumindest nur zehn Prozent. Jeder sollte schwimmen können Schwimmen in Mettmann und Wülfrath Jeder sollte schwimmen können Ein Grund sind sicherlich die Schließungszeiten der Bäder während der Corona-Pandemie. Nur schwer bis kaum können Vereine und Schwimmschulen diese verlorene Zeit mit Kursangeboten aufholen, oft sind die Wartelisten lang. Hier sind nun auch stärker Eltern gefragt, mit ihren Kindern in der Freizeit ins Schwimmbad zu gehen und ihnen sicheres Schwimmen beizubringen. Doch dann bleibt noch eine Sache offen: der Erwerb der Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze. Um hier der Nachfrage gerecht zu werden, gab es im vergangenen Jahr erstmals ein besonderes Angebot in Wülfrath: Gemeinsam mit der Schwimmschule Max Beneke bot die DLRG einen Schwimmabzeichentag an, an dem Interessierte von jung bis alt Schwimmabzeichenprüfungen ablegen konnten – und das an nur einem Tag. Dazu zählen Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold. Wenig Andrang bei Schwimmabzeichen Aktionstag in Wülfrather Wasserwelt Wenig Andrang bei Schwimmabzeichen Genau dieses Angebot gibt es nun wieder, und zwar am kommenden Sonntag, 16. Juni, in der Wülfrather Wasserwelt. Das Tolle daran: Die Schwimmabzeichen werden an dem Tag kostenlos abgenommen. Lediglich der Eintritt in die Wasserwelt muss gezahlt werden. „Die Prüfungsleistungen müssen sicher geschafft werden und nicht so gerade mit Hängen und Würgen“, sind sich die Prüfer, Max Beneke und Heiko Dietrich, einig. „Wir werden bei den Abnahmen auch auf eine vernünftige Ausführung achten. Eine Schwimmleistung im ,Hundepaddeln’ werden wir nicht akzeptieren“, betonen sie. Als sicherer Schwimmer gilt, wer nach einem Kopfsprung 15 Minuten schwimmt und dabei mindestens 200 Meter in zwei verschiedenen Lagen zurücklegt, einen Gegenstand aus zwei Meter Tiefe hochholt, einen Paketsprung vom Einmeterbrett macht und die Baderegeln kennt. Genau das sind die Inhalte des Schwimmabzeichens in Bronze. Das sollte jedes Kind spätestens am Ende der Grundschule geschafft haben, erklären die Profis. „Manche Kinder schaffen es früher, andere brauchen länger. Aber es sollte das Ziel aller Kinder und Eltern sein, denn schwimmen ist (über-) lebenswichtig“, sagt Dietrich. Wer am Prüfungstag teilnehmen möchte, muss sich über die Seite der DLRG Wülfrath unter wuelfrath.dlrg.de anmelden. Dort sind auch die Prüfungszeiten für den 16. Juni zu finden. Die Plätze sind begrenzt und nur, wer angemeldet ist, kann auch die Prüfungsabnahme machen. Übrigens: Die Schwimmschule Beneke bietet nach den Sommerferien wieder neue Schwimmkurse für Kinder in der Wülfrather Wasserwelt an.

(am)