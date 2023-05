Prüfungsmarathon in Wülfrath Vom Seepferdchen bis zum Gold an einem Tag

Gut 80 Prozent der Vorschulkinder kann nicht schwimmen. Das ist das Ergebnis der Schuleingangsprüfung. Vor Corona waren es im Schnitt 60 Prozent. Um dagegen aktiv gegenzusteuern, hat sich die DLRG Wülfrath bereits 2022 etwas Besonderes einfallen lassen: den Schwimmprüfungstag. Prüfungswillige sich können an dem Tag vom Seepferdchen bis Gold prüfen lassen. Dieses Jahr findet dieser Tag am 21. Mai statt. Gemeinsam mit der Schwimmschule Beneke werden die Schwimmabzeichen kostenlos in der Wasserwelt abgenommen – vom Kind bis zum Erwachsenen. Lediglich den Eintritt ins Bad muss jeder zahlen.