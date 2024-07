Kunst und Kultur in Wülfrath „Abstrakt und Gespiegelt“ im Zeittunnel

Wülfrath · Der Wuppertaler Dirk Schäfer stellt aktuell in den Räumlichkeiten am Hammerstein aus. Was die Besucher dort für Kunstwerke erwarten.

15.07.2024 , 12:00 Uhr

Dirk Schäfer stellt seine Werke im Zeittunnel aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Hanna Eisenbart