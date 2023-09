Musik in Wülfrath Er ist der Mann der Zither

Wülfrath · Schon in Kindertagen entdeckte er seine Liebe zu dem Zupfinstrument. Wo er sie erklingen lässt und was sie so besonders macht, hat er unserer Autorin erzählt.

28.09.2023, 17:30 Uhr

Dirk Gebhardts Leidenschaft gehört – nicht nur, aber vor allem – der Zither. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Anna Mazzalupi

Er ist fast schon einer der Letzten seiner Art: Dirk Gebhardt ist Zitherspieler. Für das Saiteninstrument braucht es Fingerspitzengefühl, Geschick und Übung. Doch wenn es einmal erklingt, ist es wunderschön und eine Bereicherung der Musiklandschaft.