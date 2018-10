Wülfrath: Direktversicherte machen ihrem Ärger Luft: „Das ist Abzocke“

Wülfrath Mitglieder des „Vereins der Direktversicherungsgeschädigten“ haben jetzt einen Stammtisch für Betroffene aus dem Raum Mettmann, Düsseldorf und Bergisches Land ins Leben gerufen. Sie machen ihrem Ärger Luft: „Wir sind nur noch wütend auf die Politik und fühlen uns um unser sauer verdientes Geld betrogen und abgezockt“, sagen sie.

Grund ist eine Gesetzesänderung der damaligen rot-grünen Bundesregierung im Jahre 2004. Sie sieht im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) vor, dass alle gesetzlich Krankenversicherten auch auf eine Kapitalabfindung den vollen Beitragssatz zahlen müssen – also sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeber-Anteil. Dazu gehören auch Direktversicherungen. Münse rechnet vor: Bei 120.000 Euro Auszahlungssumme macht das einen Anteil für Kranken- und Pflegeversicherung von 21.600 Euro, der von der Altersvorsorge abzuziehen ist. „Erben werden übrigens voll in die Pflicht genommen und müssen ebenfalls zahlen“, sagt Münse.

Die frisch gegründete Vereinigung will nun handeln. „Unser Stammtisch hat es sich zum Ziel gesetzt, in unserer Region auf dieses tiefgreifende Unrecht aufmerksam zu machen. Wir sind sicher, hier in unserer Region zahlreiche Betroffene informieren und mobilisieren zu können. Und das werden wir mit aller Vehemenz durchziehen“, kündigt sie an.