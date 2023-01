Ehrenamt in Wülfrath Mit Patenschaften in die digitale Welt

Wie stelle ich die Schrift in meinem Handy größer ein? Wie funktioniert Online-Banking? Wie kann ich ein Bild per Mail verschicken? Fragen, die für so manch einen banal erscheinen mögen, stellen ältere Bürger oft vor große Herausforderungen und sorgen für Verzweiflung. Um hier Hilfe und Unterstützung zu bieten, gibt es seit dem vergangenen Sommer auch in Wülfrath das Digitalpaten-Projekt.