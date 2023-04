Kultur in Wülfrath Die Kunst der Vergänglichkeit

Es ist eine besondere Fotoausstellung, die am Sonntag in der Evangelischen Kulturkirche in Wülfrath eröffnet wurde. Der Wuppertaler Fotokünstler Dietmar Wehr präsentiert dort unter dem Titel „Gemeinsam alt werden“ einen Fotozyklus. Die großformatigen Bilder zeigen Nahaufnahmen von unterschiedlichen Lebensmitteln in ihren verschiedenen Altersphasen und verzaubern mit selten gesehenen Details des Lebens und Vergehens. Der Betrachter erhält auf diese Weise einen ganz neuen Zugang zu einer bisher nicht gekannten Welt. Die Vernissage wurde von einem Gottesdienst, bei dem Wehr Kontrabass spielte, umrahmt. Foto: Blazy