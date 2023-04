Kunst in Wülfrath Details des Lebens und Vergehens

Wülfrath · Am 30.April wird in der Kulturkirche eine Ausstellung mit dem Fotozyklus von Dietmar Wehr eröffnet. Der Wuppertaler Fotokünstler gibt damit besondere Einblicke in einer ganz eigene Welt.

23.04.2023, 18:00 Uhr

Eins von Dietmar Wehrs Fotos, die er in Wülfrath ausstellt. Foto: Dietmar Wehr