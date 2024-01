Schneetreiben in Wülfrath Diese Regeln gelten fürs Schneeräumen

Welche Pflichten haben Anlieger? Anlieger müssen vor ihrem Grundstück den Gehweg auf einer Breite von einem Meter von Eis und Schnee befreien. Dabei können abstumpfende Mittel eingesetzt werden (Granulat/Splitt). Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen. Geräumt oder gestreut werden muss von 7 bis 20 Uhr. Schneit oder friert es nach 20 Uhr, muss am nächsten Werktag bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt sein.