Wirtschaft in Wülfrath : Sie löst Probleme – bei Computern, Programmen und Menschen

Franka Meinertzhagen hilft, Computerprobleme und Menschenprobleme zu lösen. Mit ihrem Unternehmen ist sie jetzt aus Wuppertal nach Wülfrath gezogen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Ob Mensch oder Maschine – manchmal ist es einfach vertrackt. Und Probleme, Konflikte gar, scheinen unlösbar zu sein. Dann übernimmt Franka Meinertzhagen. Sie ist mit ihrem Unternehmen jetzt nach Wülfrath gezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Neu in der Stadt ist Franka Meinertzhagen mit Ihrer Firma „Computer Company SAM GmbH“. Dieses Unternehmen hat sie 1990 als 24-Jährige in Wuppertal gegründet. Die Computerexpertin Franka Meinertzhagen hat sich auf die Produkte von Apple spezialisiert. Sie berät beim Kauf, unterstützt bei der Installation und engagiert sich im Sinne ihrer Kunden, falls es mal Probleme geben sollte. Getreu dem Firmennamen SAM – Service and More – steht sie von Berlin bis ins Allgäu ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite, der intensive online Support macht‘s möglich.

Sie will nicht bloß verkaufen, die Beratung ist ihr wichtig. Wozu braucht ein Kunde einen Computer will sie erfahren, um dann die passende Geräte und Programme auszusuchen. Zudem bietet sie Schulungen an, denn allein das Umsteigen auf ein neues System kann Nutzer zur Verzweiflung bringen. Franka Meinertzhagen hat eine Ausbildung in der Druckformherstellung absolviert und berät heute noch Schulungsteilnehmer, die sie vor mehr als zwei Jahrzehnten in ihren IT-Kursen kennengelernt hat.

Doch in ihr schlummerte noch mehr. Seit 2012 hat Franka Meinertzhagen ein zweites Standbein, das sie mit „Wertschätzung Mensch“ überschreibt. Sie bietet Workshops und Vorträge für Privatpersonen und Firmen an und nennt sich allumfassend „Expertin für IT, Wertschätzung und Achtsamkeit“. Bereits ihre Stimme verrät Achtsamkeit und Wertschätzung, die sie ihrem Gegenüber entgegenbringt. Da ist nichts Lautes, gar Aggressives. Ihre Stimme nimmt gefangen durch warme, ausstrahlende Sensibilität. Sie will helfen, Konflikte zu lösen – ob im familiären Bereich oder in Abteilungen von Unternehmen. Sie hat eine Coaching Ausbildung gemacht, bildet sich immer weiter fort. „Neues zu lernen, gehört zu meinen Hobbys“, sagt sie. Und sauch von den Kunden kommt jede Menge positives Feedback: Zielstrebig sei Meinertzhagen, gut strukturiert. Sie denke positiv und verbreite gute Laune. „Hinzu kommen enorme kommunikative Fähigkeiten.“

In einer Kombination aus vertrauliche Gesprächen, Rollenspielen und Entspannungstechniken zeigt Franka Meinertzhagen Perspektiven in verfahrerenen Situationen auf. Und das offenbar erfolgreich. Personalabteilungen bekannter Firmen nutzen ihre überzeugende Art der Konfliktlösung, um das Betriebsklima zu verbessern. Damit ihre Klienten sich ihrer Maxime „Wertschätzung“ bewusst werden und bleiben und Ideen für gesundes Arbeiten entwickeln, stehen drei Wörter im Zentrum ihres Tuns: „Jetzt, Ja und Danke!“ Franke Meinertzhagen erläutert das so: „Jetzt“ einen Entschluss fassen, trainieren und lernen, dass Veränderung immer möglich ist, und nichts auf die lange Bank geschoben werden sollte. „Ja“ bedeutet: Das Leben bejahen, auf eine Situation positiv reagieren, auch wenn sie negativ erscheint. Und hinter „Danke“ steht die Fähigkeit, die wichtigen Dinge zu sehen: Ich habe warmes Wasser und genug zu essen, also bin ich dankbar.

Die Persönlichkeit von Franka Meinertzhagen strahlt innere Ruhe aus, sie will zum Wohlbefinden der Menschen beitragen, mit Zuverlässigkeit, Ausdauer und Hilfsbereitschaft. Im Juli kann man bei ihr einen Workshop buchen: „Mensch ärgere dich nicht“. Dabei geht es um die Ursachen für Ärger und den Nutzen des Ärgers. Es soll erlernt werden, wie der Ärger aufgelöst werden kann. Selbst bestimmt zu handeln, Freiräume erkennen, gut zu kommunizieren und sich selbst zu organiseren – dies führe dazu, den eigenen Weg zu finden. Franca Meinertzhagen zitiert Marc Twain: „Wer nicht genau weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt.“