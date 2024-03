Ermittlungen in Wülfrath Stehen Einbrüche in Schulen in einem Zusammenhang?

Eine weitere Tat in der Nachbarstadt Velbert könnte mit den beiden Einbrüchen in Wülfrath ebenfalls zusammenhängen. Denn ebenfalls am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Samstag, 16. März, bis Montag, 18. März, zu einem Einbruch in eine Förderschule an der Hans-Böckler-Straße in Velbert. Unbekannte Täter waren hier ebenso gewaltsam durch ein Fenster in das Schulgebäude eingedrungen und hatten Elektrogeräte entwendet