Ermittlungen in Wülfrath Stehen Einbrüche in Schulen in einem Zusammenhang?

Der Velberter und sein Komplize sind offenbar nicht nur in die Schule, sondern auch in den dortigen DRK-Kindergarten „Farbenfroh“ eingestiegen, wie die bisherigen Ermittlungen ergaben. So sind sie gewaltsam durch ein Fenster in die Räume der Kita gelangt. Nachdem sie diese sowie das Hausmeisterbüro durchsucht hatten, begaben sie sich in den angrenzenden Schultrakt, in dem sie gewaltsam die Verwaltungsräume öffneten und durchsuchten. Den entstandenen Sachschaden an beiden Gebäuden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.