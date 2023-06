Kulturreihe in Wülfrath Die Walking Acts kehren zurück in der Innenstadt

Insgesamt 15 Termine gibt es in diesem Jahr, die bis in den September reichen. Immer jeweils von 10.30 bis 11.45 Uhr sind die unterschiedlichen Künstler in der Innenstadt zu finden. Den Auftakt geben bereits an diesem Samstag, 10. Juni, die Musikfreunde Wülfrath. Unter der Leitung ihrer jungen, ukrainische Dirigentin Anastasiia Kuzmichenko starten sie um 10.30 Uhr am Heumarkt. Zum kurzweiligen Programm gehören „Those were the Days“, „Taljanska“, „Besame Mucho“, „Musette pour tous“ und „Brazil“. Gespielt wird in der Besetzung mit Akkordeon, Gitarren und Mandoline. Die Mandoline ist übrigens das Instrument des Jahres 2023.