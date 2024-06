421 Mädchen und Jungen aus Wülfrath machten mit Die U16-Generation wählt Grün-Rot für Europa

In den sieben Tagen haben sich in Wülfrath 421 junge Menschen an der Abstimmung beteiligt. Das Wahlergebnis für Wülfrath lautet: 19,7 Prozent der U16-Jugendlichen stimmten für Bündnis 90/Die Grünen, 18,1 Prozent machten ihr Kreuz bei der SPD, 15 Prozent wählten die CDU. Die Alternative für Deutschland, AfD, brachte es auf 14,1 Prozent. Danach geht es in den einstelligen Prozentbereich: Die Linke erhielt 5,2 Prozent, Tierschutzpartei 4,8 Prozent, FDP 3,6 Prozent und „Tierschutz hier“ 3,1 Prozent der Stimmen.