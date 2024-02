Justiz in Wülfrath Die Stadt sucht sechs ehrenamtliche Richter

Die Amtsperiode beträgt jeweils fünf Jahre und beginnt am 1. Januar 2025 für das Sozialgericht, am 1. Mai 2025 für das Verwaltungsgericht und am 1. Februar 2025 für das Oberverwaltungsgericht. Für das Verwaltungsgericht Düsseldorf werden aus Wülfrath drei und für das Oberverwaltungs- und das Sozialgericht jeweils ein Bewerber gesucht. Ehrenamtliche Richter wirken bei mündlichen Verhandlungen und an der Urteilsfindung mit und sind dabei gegenüber hauptberuflichen Richtern gleichberechtigt. Die Gerichte sind an Bewerbungen aus allen Bevölkerungsschichten interessiert.