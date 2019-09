Wülfrath : Tesla ist für Wülfrath eine Nummer zu groß

Wülfrath Das amerikanische Unternehmen war als potenzieller Nachfolger für die „Knorr-Bremse AG“ im Gespräch.

Bis zum Jahr 2020 wird die Produktion von Lenksystemen der „Knorr-Bremse AG“ am Standort Wülfrath eingestellt, beschloss der Vorstand im Frühjahr. „Der Verlust von rund 360 Arbeitsplätzen durch die Schließung von Knorr-Bremse trifft die Bürger hart. Auch für die Stadt Wülfrath ist der zu erwartende Gewerbesteuerausfall ein weiterer Rückschlag in dem Bemühen, die ohnehin bescheidene Einnahmesituation der Stadt zu verbessern“, erklärt der örtliche Landtagsabgeordnete Martin Sträßer (CDU). Ferner berichtet er, dass Deutschland für den amerikanischen Elektroauto-Bauer Tesla ein gefragter Standort sei. Deshalb spekulierten Teile der Bevölkerung und Politik, ob Tesla und Wülfrath nicht zusammenpassen könnten.

Abgeordneter Sträßer und der städtische Wirtschaftsförderer Karsten Niemann loteten deshalb die Möglichkeit aus, ob TESLA nach Wülfrath zu holen wäre. Sträßer informiert: „Mir ist die Unterstützung der Stadt in Sachen Strukturwandel und Anwerbung von Unternehmen sehr wichtig. Auch wenn die Chancen noch so gering sind, dürfen wir nichts unversucht lassen.“

Das Ergebnis war für beide gleich: „Tesla ist für Wülfrath eine Nummer zu groß. Das Anforderungsprofil von Tesla für einen potenziellen Standort ist mehr als zehnmal größer als in Wülfrath auch nur theoretisch an Fläche zur Verfügung stehen könnte“, erläutert Sträßer. „Zugleich wünscht sich Tesla einen Gleisanschluss und möglichst einen Seehafen. In Wülfrath stehen derzeit maximal 70.000 Quadratmeter, also sieben Hektar, zur Verfügung.“