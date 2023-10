Wettkampf in Wülfrath Die Sieger brauchen Tempo und Präzision

Insgesamt werden 150 Fahrerinnen und Fahrer erwartet. Sie treten in fünf Altersklassen an und kämpfen um den Titel „Deutscher Meister 2023“. So starten in der K1 die jüngsten, die Sieben- bis Neunjährigen am Samstag, 14. Oktober, bereits um 8.15 Uhr. Den Abschluss bildet dann die K5, die 16- bis 18-Jährigen, gegen 16 Uhr. Am Sonntag, 15. Oktober, startet die K1 um 8 Uhr.