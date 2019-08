Wülfrath : Ein Fest, nicht nur für Nachbarn

Wülfrath Die Siedlung Zur Krakau feiert am Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen.

Die Siedlung „Zur Krakau“ in Flandersbach wirkt wie ein verschlafenes Dörfchen. Hier, inmitten zahlreicher Felder zwischen Wülfrath und Velbert, scheint die Welt noch in Ordnung. Seit 1969 gibt es die beschauliche Siedlung bereits.

„Die ersten 25 Siedler zogen vor genau 50 Jahren hier hin“, erinnert sich Dietmar Ruda, der als damals neunjähriger Spross zu eben diesen Erstlingen zählte. „Meine Eltern und Großeltern haben hier Land erworben.“ Um an diese Anfänge zu erinnern, veranstaltet die Nachbarschaft am 31. August ein Siedlungsfest. „Wir haben vor 30 Jahren mit dem ersten Fest zum 20. Jubiläum begonnen und veranstalten eine solche Feierlichkeit seitdem alle fünf Jahre“, erklärt Ruda, der sich aktiv an der Realisierung des Festest beteiligt und Unterstützung von seinen Nachbarn Gabi Strack und Achim Paeth erhält.

Die Flächen wurden jedoch nicht nur zu Wohnzwecken erworben, sondern dienten auch dem landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Der Anbau von Obst und Gemüse sowie die Aufzucht von Kleinvieh waren keine Seltenheit. „Wenn heute noch jemand Kaninchen züchtet, dann nur noch als Hobby“, ist sich der Anwohner sicher. Die Gärten dienen den Familien als Naherholungsoase mit ausreichend Platz für Kinderspielgeräte. Und die ältere Generation? „Die zieht es in die Stadt. Dort sei die Infrastruktur einfach besser. Ärzte, Einkaufsläden, Apotheken oder gar eine Gastronomie sucht man in der Siedlung leider vergebens.“ Lediglich die Zufahrt, die damals noch über den Bahnhofsberg mit viel Müh in Anspruch genommen wurde, ist in den 80er Jahren durch den Zubringer über die Schnellstraße vereinfacht worden. „Das war schon ein großer Zugewinn für uns“, erklärt Hildegard Ruda.