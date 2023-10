Umwelt in Wülfrath Die Schnittsaison hat begonnen

Neben den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes gilt in Wülfrath die Baumschutzsatzung. Diese stellt alle Bäume mit einem Stammumfang von 80 und mehr Zentimetern, gemessen in einem Meter Höhe, unter Schutz. Fällungen und wesentliche Veränderungen des Wurzel- oder Kronenbereiches müssen zuerst durch die Stadt genehmigt werden. Dies gilt auch in der Schnittsaison.