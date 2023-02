Kabarett in Wülfrath „Die Scheibenwischer“ feiern endlich ihr 50. Jubiläum nach

Coronabedingt war es um die Kabarettgruppe der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath in den vergangenen Jahren eher ruhig. Proben und Auftritte waren lange nicht möglich, um Ansteckungen zu vermeiden. Und so muss nun auch ein großes Jubiläum nachgeholt werden. Denn im Jahr 2020 hätte das Wülfrather Kabarett „Die Scheibenwischer“ ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben und so wird eben nun, im 53. Jahr ihres Bestehens, der runde Geburtstag nachgeholt.