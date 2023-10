Tierischer Fall in Wülfrath Die Polizei hat einen Vogel – und sucht den Besitzer

Gegen 16.30 Uhr am Dienstag war die Polizeihauptkommissarin auf Fahrradstreife. In Höhe des Hauses Nummer 8 am Düsseler Feld wurde sie von einem Ehepaar angesprochen. Die beiden deuteten auf den grün-gelben Wellensittich, der in einer Tanne am Straßenrand saß und einen recht geschwächten Eindruck machte.