Freizeit in Wülfrath So haben Wasserwelt und Medienwelt über Ostern offen

Das Schwimmbad ist nach Ostern ebenfalls ab Dienstag, 2. April, wieder geöffnet. Um 6.10 Uhr können Frühschwimmerinnen und Frühschwimmer ihre ersten Bahnen ziehen. Der Saunabetrieb startet am 2. April um 8 Uhr. Allerdings gelten für die Wasserwelt und Sauna vom 25. März bis 7. April geänderte Öffnungszeiten. Die Sauna ist dienstags von 8 bis 14 Uhr und mittwochs von 14 bis 22 Uhr an sowie am 5. April von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Geschwommen werden kann dienstags von 6.10 bis 14 Uhr, mittwochs von 14 bis 22 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Am 5. April ist von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am 6. April von 8 bis 12 Uhr sowie am 7. April von 8 bis 15 Uhr.