Neuankömmlinge in Wülfrath Die neuen Glocken für die Stadtkirche sind da

Die Anspannung fiel an diesem Freitagmorgen vom Baukirchmeister Manfred Hoffmann von der Evangelische-reformierten Gemeinde sichtlich ab, ein breites Lächeln machte sich auf seinem Gesicht breit: Denn die drei neuen Bronzeglocken haben den Weg aus der Glockengießerei in Bayern in die Kalkstadt gut überstanden. Sie stehen nun bis zum Austausch am kommenden Dienstag, 7. November, auf dem Vorplatz der Stadtkirche.