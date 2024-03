Bildung in Wülfrath Nachholbedarf bei digitaler Ausstattung der Schulen

Wie der aktuelle Stand der Ausstattung mit den Endgeräten ist, wollte die SPD nun wissen und hatte eine entsprechende Anfrage für den Schulausschuss gestellt. Damals beschlossen wurde eine Ausstattungsquote von 1 zu 5 bis 2025, also ein Endgerät pro fünf Schüler. An den Schulen rotieren die Geräte als Ausleihtablet. Bei der derzeitigen Schülerzahl von 1900 in der Stadt müsste es an den Schulen insgesamt 380 Endgeräte geben. Tatsächlich sind es aber nur 311. Davon sind 76 in der Grundschule Ellenbeek, 35 in der Lindenschule, 49 in der Parkschule, 92 in der Schule am Berg und 59 im Gymnasium. Es fehlen 70 Tablets.