Industrie in Wülfrath Die Kalkproduktion will das Klima schonen

Die Dimensionen sind riesig. Ein Röhrenofen misst in der Länge 100 Meter. Menschen wirken daneben winzig. Drinnen wird bei 1000 Grad Celsius Kalk gebrannt. Vier solcher Röhren produzieren in Europas größtem Kalkwerk Lhoist Flandersbach in Wülfrath hauptsächlich für die Stahlindustrie. Sie sollen sich vom Umwelt-Saulus zum Paulus wandeln. Bereits in wenigen Jahren – präziser: Noch in diesem Jahrzehnt – will Lhoist rund eine Million Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid vermeiden.