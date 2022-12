Rückblick in Wülfrath Diakonie-Vorstand wechselt in den Ruhestand

Wenn Gerhard Schönberg am kommenden Dienstag zum mutmaßlich letzten Mal über die Schulter zurück in sein Büro schaut, dann blickt er zurück auf 36 erfüllte Arbeitsjahre. Schönberg räumt seinen Posten als Geschäftsführer der Bergischen Diakonie und wechselt in den Ruhestand. Im Gespräch lässt er keine Spur von Wehmut erkennen. „Meine Nachfolge ist geregelt, die Diakonie ist gut aufgestellt – ich kann mit einem guten Gefühl diesen Schritt tun“, sagte Schönberg kurz nach seiner Verabschiedung am Freitag.