Lichtinstallation in Wülfrath Übergroße „Kerzen“ erleuchten den Advent

Weiter geht es dann am 3. Dezember, 15 Uhr, mit einem Gospelkonzert in der Diakoniekirche. Die Singing People aus Heiligenhaus werden es gestalten. Am zweiten Advent begleitet der Posaunenchor aus Tönisheide den Gottesdienst um 10 Uhr in der Diakoniekirche. Am 9. Dezember gibt es um 19 Uhr ein Offenes Singen und am 11. Dezember ist der Gospelchor „Chor & More“ aus Wuppertal zu Gast beim Gottesdienst.