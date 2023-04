Handwerklicher Workshop in Wülfrath Schmieden und Schweißen im offenen Atelier

Das Offene Atelier verfügt über diverse Schweißgeräte, Werkzeuge zur Metallbearbeitung, sowie erforderliche Arbeitsschutzkleidung, sodass am knisternden Feuer die Funken sprühen können. Die sichere Anleitung erfolgt vor Ort. Kursleiter Arne Sawatzki, Kunstpädagoge und Sozialarbeiter, hatte 2019 gemeinsam mit seinem Vater Michael Sawatzki die künstlerische Metallverarbeitung in das Kursprogramm der Diakonie eingeführt – und damit ein Angebot geschaffen, das großen Anklang fand. Eine der Teilnehmerinnen war unter anderem Renate Zanjani. „Gar nicht so schwierig wie gedacht“, fand die Mitarbeiterin der Bergischen Diakonie das Elektrodenschweißen nach ihren ersten Schweißnähten. An acht aufeinanderfolgenden Terminen jeweils Freitagnachmittag von 16 bis 20 Uhr erlernen die Teilnehmenden mit individueller Unterstützung die Anwendung und jede Menge Tricks. So gelingt die Erprobung neuer Formen der Gestaltung ohne weitere Vorkenntnisse. Die Kursgebühr für alle Termine beträgt 200 Euro inklusive Basismaterial.