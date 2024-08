Ausgehen in Wülfrath Der Tunnelkino-Start ist geglückt

Für Ilse Bergmann und Cora Linstromberg ist der Besuch im Tunnelkino auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Veranstaltern. „Wenn so etwas Tolles in Wülfrath organisiert wird, sollte man auch hingehen, um es zu unterstützen und zu erhalten“, sagte Bergmann. Das Weltspiegelkino Mettmann sei ein toller Anbieter und das Tunnelkino wirklich toll organisiert, schwärmte auch Linstromberg. Die Freundinnen hatten sich bewusst dafür entschieden, beim Auftakt am Freitagabend mit der Vorführung des deutschen Spielfilms „Eine Million Minuten“ – unter anderem mit Karoline Herfurth und Tom Schilling in den Hauptrollen – dabei zu sein.