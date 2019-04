Wülfrath : Der lange Weg zur Gleichberechtigung

Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath, ist Veranstalterin der Ausstellung, die im Rathaus-Foyer zu sehen ist. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Im Wülfrather Rathaus ist die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ zu sehen.

Bereits das Frauenwahlrecht musste von den Frauen hart erkämpft und eingefordert werden. Der Weg dahin war nicht leicht. Gegen viele Vorurteile – die der Männer, aber auch die vieler Frauen – mussten die Befürworter des Frauenwahlrechtes antreten. „In Deutschland kämpfte um 1900 besonders die SPD für das Wahlrecht“, erklärt Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath, bei der Eröffnungsrede zur Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“, die anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht im Rathaus zu sehen ist.

Damals wurden Frauen eine verminderte Intelligenz und eine Bestimmung für den privaten, scheinbar politikfernen Bereich zugeschrieben. Gudula Kohn zeigte ein treffendes Plakat, das propagiert: „Die Mutter treibt Politik! Frauenstimm- & Wahlrecht NEIN“. Doch der Kampf hat sich gelohnt. Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und gewählt werden. Natürlich stoppte der Nationalsozialismus die Vorwärtsbewegung der Frauen rigoros, unter anderem mit Habilitations- und Berufsverboten. Das Frauenwahlrecht war jedoch nur der erste Schritt zur Gleichberechtigung.

Info Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel sind die vier Mütter des Grundgesetzes. Die Ausstellung in Wülfrath würdigt das politische Engagement, das die vier politischen Weggefährtinnen in den ersten Jahren der Bundesrepublik gezeigt haben.

Dass dieser Artikel mit der Formulierung „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ heute in unserem Grundgesetz steht, ist unter anderem dem Engagement von vier Frauen zu verdanken – den „Müttern des Grundgesetzes“: Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. Sie waren die einzigen Frauen im Parlamentarischen Rat, die sich gemeinsam mit 61 Männern am 8. Mai 1949 in Bonn versammeln.

„Frieda Nadig gehörte dem wichtigen Grundsatzausschuss an“, erzählt Kohn, „dort setzte sie sich energisch für die Aufnahme des Gleichberechtigungsartikels ein.“ Elisabeth Selbert stammte aus Kassel und war Juristin. „Ihr besonderes Anliegen war die Schaffung eines unabhängigen Rechtswesens, vor allem eines unabhängigen Richteramtes“, sagt Kohn.

Helene Weber, in Wuppertal geboren, war Lehrerin und Leiterin der Sozialen Frauenschule. „Sie setzte sich auch in ihrer Fraktion für die Formulierung ‚Frauen und Männer sind gleichberechtigt‘ ein“, erzählt Kohn weiter, bevor sie einen Bogen in die Gegenwart schlug und die Verteilung der Geschlechter im NRW-Landtag aufzeigte: „Konkret sieht es wie folgt aus: 27,6 Prozent Frauen, 72,4 Prozent Männer.“