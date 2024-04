Engagement in Wülfrath Förderverein Zeittunnel hat neuen Vorstand

Obwohl die Entwicklung des Zeittunnels so positiv ist, kann das Team weiterhin auch mehr Unterstützung von außen gebrauchen, um so noch attraktiver für Besucher zu werden. Dazu bedarf es zum einen neuer Mitglieder im Förderverein, damit dieser mit mehr finanziellen Mitteln auch mehr an und für die Einrichtung möglich machen kann. Zum anderen wirbt der Förderverein auch um neue Ehrenamtler, die helfen, etwa den Café-Betrieb im Zeittunnel zu organisieren oder Dienste an der Kasse zu übernehmen.