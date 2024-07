Bahnhofsgeschichte in Wülfrath Als der Zug noch in der Stadtmitte hielt

Er war für die Mobilität eine der größten Errungenschaften und verschaffte der Industrialisierung im 19. Jahrhundert einen richtigen Aufschwung: der Zugverkehr. Schienen wurden verlegt, Bahnhöfe entstanden. Der Anschluss an den Eisenbahnverkehr war immer ein Ereignis. So auch in Wülfrath. Doch mit dem Siegeszug des Automobils geriet das Reisen auf Schienen ins Hintertreffen, das Sterben von ganzen Linien setzte zum Ende des 20. Jahrhunderts ein. Zahlreiche Strecken wurden stillgelegt, dienen heute, wie der Panoramaradweg, der Freizeitgestaltung.