Sankt Martin 2023 in Wülfrath 2500 Menschen zogen mit St. Martin durch die Stadt

Er ist der größte Martinszug in Wülfrath und bildete in diesem Jahr den Abschluss der schönen Tradition. Nachdem bereits in Rohdenhaus und Düssel stolz die Kinder ihre selbst gebastelten Laternen nach oben hielten und sangen, schlängelte sich an diesem Donnerstag der große Zug – seit 1978 organisiert von der Förderungsgemeinschaft St. Georg – durch die Innenstadt zum Stadtpark. Er war der Einzige in diesem Jahr, der vom Regen verschont blieb.