Frauenpower in Wülfrath Erste Termine des Frauennetzwerks stehen fest

Am 14. Februar ist nicht nur Aschermittwoch und Valentinstag. In diesem Jahr wird es in diesem Tag auch eine Aktion des Frauennetzwerks auf dem Heumarkt geben. Anlässlich der Aktion „One Billion Rising“ wird mit einer Tanzdemo auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Dass das nach wie vor nötig ist, zeigen die Fallzahlen, die weltweit steigen. Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im Jahr 2022 gab es 8,5 Prozent mehr Fälle von häuslicher Gewalt als im Vorjahr.