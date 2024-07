Abtauchen im Sommer mal anders So spannend ist der Lesesommer

Endlich Sommer in NRW! Um die 30 Grad lassen auch bei den Daheimgebliebenen Urlaubsstimmung aufkommen. Bei den Temperaturen wollen viele natürlich einfach raus und die Sonnenstrahlen genießen oder sich im kühlen Nass erfrischen. Ob nun im Urlaub am Strand oder beim Abkühlen am See oder im Freibad – für viele darf bei dem Sommervergnügen ein gutes Buch nicht fehlen. Denn spannende Thriller, mitreißende Liebesgeschichten oder unterhaltsame Romane eigenen sich auch als Lektüre an heißen Sommertagen.