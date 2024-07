Freizeitspaß in Wülfrath Wasserwelt stellt auf Sommerferien um

Mit Beginn der Sommerferien stellt auch die Wülfrather Wasserwelt ihre Öffnungszeiten um. Darüber informiert die Stadt. Vom 8. Juli bis 20. August gibt es die folgenden Zeiten, um dem Wasserspaß zu genießen und Bahnen zu ziehen: Das Bad öffnet für Schwimmer dienstags von 6.10 bis 20 Uhr. Mittwochs ist die Wasserwelt an der Goethestraße ebenfalls von 6.10 bis 20 Uhr geöffnet. Donnerstags darf von 6.10 bis 12 Uhr geschwommen werden. Freitags ist von 6.10 bis 20 Uhr geöffnet und sonntags öffnet die Wasserwelt von 8 bis 15 Uhr. Auch für die Sauna gibt es eine Sommerferienzeit. Geschwitzt werden kann dienstags von 8 bis 20 Uhr – allerdings nur für Damen. Gemischte Sauna ist während der Ferien immer am Mittwoch und am Freitag. Dann ist jeweils von 14 bis 20 Uhr für Gäste geöffnet.