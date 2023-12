Kultur in Wülfrath Zum Jahresende gibt es noch viel Musik

Bergische Diakonie Auch in Aprath warten verschiedene Angebote. So wird am Freitag, 8. Dezember, von 19 bis 20 Uhr Stimme gebraucht. Gemeinsam soll die Diakoniekirche 8 (Otto-Ohl-Weg 1) zum Klingen gebracht werden beim Offenen Singen. „Kommen Sie vorbei, tragen Sie Ihren Weihnachtspulli und singen Sie mit uns bekannte Weihnachtslieder“, heißt es in der Einladung. Jeder ist willkommen. Diese Veranstaltung ist Teil des Aprather Advents, einer festlichen Initiative in und um die Diakoniekirche auf dem Wülfrather Zentralgelände.