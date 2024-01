Seniorenvertretung Wahl 2024 in Wülfrath Das sind die Kandidaten für die Seniorenvertretung

Wer Ulrike Hülsenbusch, 62 Jahre alt, steht noch im Berufsleben und arbeitet im öffentlichen Dienst bei der Stadt Wülfrath. Sie lebt in der Nähe vom Hammerstein.

Motivation Hülsenbusch hat ihre Mutter lange gepflegt und versorgt und so selbst erlebt, wie alte Menschen in der Gesellschaft „vollkommen entwertet“ werden. „Der Zustand der Pflegeheime ist nicht so, dass man sich einfach zurücklehnen kann. Es ist ein Albtraum.“

Ziele „Ich möchte alten Menschen eine Stimme geben und ihnen zeigen, du bist etwas wert“, nennt Ulrike Hülsenbusch als Ziel.