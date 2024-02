Seniorenvertretung Wahl 2024 in Wülfrath Das sind die Kandidaten für die Seniorenvertretung – Teil III

Ziele Klares Ziel für Helmut Rau ist die Verbesserung des Nahverkehrs in den Außenbezirken. „Der Bürgerbus ist am wichtigsten“, betont Rau. Dieser soll die Außenbezirke besser an die Stadtmitte anbinden und so mehr Mobilität auch im Alter möglich machen. Nach dem Thema Bürgerbus komme „sicher vieles, was noch besser geht“ in der Stadt. Näheres hat er dazu aber nicht gesagt.