Bildung in Wülfrath Das sind die Einschulungstermine der Grundschulen

Eingeschult werden jene Kinder, die bis zum 30.September 2024 das 6. Lebensjahr vollenden. Denn sie werden am 1. August 2024 schulpflichtig. Einen Anspruch auf Aufnahme hat jedes Kind nur an der Grundschule, die der Wohnung am nächsten liegt, verweist die Stadt. Im Rahmen freier Kapazitäten kann die Schule auch andere Kinder aufnehmen. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht an folgenden Grundschulen im Zeitraum vom 23. Oktober bis zum 27. Oktober.