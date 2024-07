Einfach vernetzt in Wülfrath Das Familienbüro ist ein Erfolgsmodell

Das LVR-Fallmanagement berät in der Regel zweimal monatlich an einem Montag zu Möglichkeiten der Antragstellung zu Leistungen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Frühförderung. Der nächste Termin ist am 29. Juli, 14 bis 16 Uhr.