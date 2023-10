Leben in Wülfrath Das Kinder-Kissen-Kino geht in seine dritte Saison

Der Rätsel- und Filmspaß geht weiter: Das „Wir“-Haus startet am 15. Oktober in die Herbst-Winter-Saison des „KinderKissenKinos“. Zu sehen gibt es bis Ende des Jahres zwei Animationsfilme und einen Weihnachtsfilm. Dazu verwandelt sich der Veranstaltungssaal an der Wilhelmstraße in einen Kinosaal. Das Besondere: Vor der Leinwand wartet eine große Liegefläche auf die kleinen Besucher. Sie können ihre Kuschelkissen mitbringen und es sich bei Popcorn und einem kalten Getränk gemütlich machen. Die Speisen und Getränke gibt es vor Ort. Eintritt frei!