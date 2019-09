Polizei in Wülfrath : Das ist der neue Bezirksbeamte

Wülfrath Gero Giegeling geht seit dem 1. Juli in Wülfrath auf Streife. Mit der Stadt ist er bereits bestens vertraut.

Dass Giegeling, der 1980 seine Ausbildung in Wuppertal begann, in den vergangenen 25 Jahren in der Verkehrsunfallprävention tätig war und sich dort vornehmlich um die Städte Erkrath und Wülfrath gekümmert hat, kommt dem neuen Polizeihauptkommissar in seiner neuen Funktion als Bezirksbeamter in Wülfrath jetzt zugute. „Ich habe als Verkehrssicherheitsberater unter anderem fünf Kindergärten in Wülfrath betreut, viele Leute kennen mich daher bereits“, erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Arbeit habe ihm zwar Spaß gemacht, doch nach so vielen Jahren sei es Zeit für einen Wechsel, vor allem, da seine Aufgabe als Bezirksbeamter auch weiterhin unter anderem die Verkehrserziehung in Kindergärten umfasse.