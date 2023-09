Kult in Wülfrath Das ist das Programm vom Kartoffelfest 2023

Samstag startet das Kartoffelfest bereits um 11 Uhr. Singer- und Songwriter Vinku spielt dazu auf der Bühne ab 11.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung des 34. Kartoffelfests ist dann um 13.30 Uhr. Direkt im Anschluss um 14 Uhr kommt das traditionelle Aufwiegen auf der großen Waage. Wie viele Menschen braucht es wohl in diesem Jahr, um das Gewicht der großen Kartoffelsäcke zu schlagen? Um 15 Uhr geht es dann an die Schälmesser, um beim Schälwettbewerb den Meister zu ermitteln, der um 16.30 Uhr geehrt wird. Die Kartoffeln gehen auch dieses Jahr wieder als Spende an die Tafel, merkt Herbener an. Ab 18.30 Uhr gibt es dann Livemusik mit der Band „ReBoot“. Den Abschluss bildet um 22.30 Uhr ein Feuerwerk. „ToBi Die Partyrakete“ eröffnet dann den Oktoberfest-Sonntag mit Livemusik um 11.30 Uhr, bevor um 13 Uhr der Oktoberfest-Triathlon beginnt. Um 16 Uhr tritt die Tanzgruppe „CRickXMotusVita“ auf. Die „Lechis“ spielen ab 18 Uhr auf. Offizielles Ende der Kartoffelfest-Auflage 2023 ist um 21 Uhr. Am Sonntag öffnen auch die Einzelhändler ihre Türen und laden zum verkaufsoffenen Sonntag in der Fußgängerzone ein.