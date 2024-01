Familien in Wülfrath Ein volles Programm im Familienbüro

Montag Es gibt zweimal im Monat von 9.30 bis 11 Uhr eine offene Sprechstunde für Baby- und Frauengesundheit. Das offene Angebot widmet sich dabei wechselnden Themen. Einmal im Monat ist zudem das Jobcenter ME-aktiv im Rahmen von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt zu Gast im Familienbüro. Von 10 bis 12 Uhr beraten die Experten unter dem Motto „Zurück in den Beruf“ Ratsuchende. Das LVR-Fallmanagement ist ein- bis zweimal im Monat vor Ort, um über die Möglichkeit der Antragsstellung zu Leistungen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und der Frühförderung zu informieren.