Kultur in Wülfrath Das Kulturprogramm der Awo 2024 steht

„Die Macher des Kulturbistros haben die Eintrittspreise ein wenig erhöht“, merkt Peter Zwilling an. Die Karten kosten deshalb ab 2024 bei Neanderticket im Vorverkauf in der Regel 15 Euro, an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr, also 17 Euro. Bei besonderen Highlights ist der Eintrittspreis etwas höher. So kostet der Abend mit Startenor Johannes Groß im Vorverkauf 22 Euro. Das Kulturteam bietet bei den Konzerten, wie in den Vorjahren auch, zum Thema des Abends passend wieder Speis und Trank an.