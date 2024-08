Ein Klassiker wird zehn Jahre alt Das hat „Würg im Park“ am Samstag zu bieten

Und das ist Daily Havoc. Inspiriert vom Rock des 20. Jahrhunderts, bringen Daily Havoc verzerrte Gitarrenmusik, die sich am besten unter Alternative Rock einordnen lässt; ehrlich und von Hand gemacht. Es folgt Fuse One Six. Dabei handele es sich um Kinder der 90er, die erwachsen geworden sind. Der Spirit des Punks, gepaart mit dem Punch von Alternative bricht auf zu neuen Ufern. Danach kommen Keep Me alive: Der Sound mischt moderne Top-40- und Heavy-Musik.