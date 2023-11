Aktionstag in Wülfrath Das bietet der Bundesweite Vorlesetag in der Medienwelt

Und daran beteiligt sich auch die Wülfrather Medienwelt. Am kommenden Freitag, 17. November, bietet die Einrichtung gleich zwei Vorleseprogrammpunkte an. So erzählt um 16 Uhr Luckshani Ratnakumar mit dem Kamishibai-Erzähltheater die Bilderbuchgeschichte „Die Schnecke und der Buckelwal“. Sie ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Bilderbuchkarten zeigen die abenteuerliche Reise einer Schnecke auf dem Rücken eines riesigen Buckelwals. Denn diese Schnecke ist besonders mutig, neugierig und hat großes Fernweh. Sie möchte raus in die Welt – und der Wal hilft ihr dabei und zeigt ihr die Wunder dieser Welt.