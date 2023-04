Veranstaltung in Wülfrath Das erwartet Sie bei der Familienmesse 2023

Sie ist eine feste Größe im Wülfrather Terninkalender und eine tolle Anlaufstelle für alle werdende Eltern und jungen Eltern mit Kleinkindern: die Familienmesse. An einem Tag kommen die unterschiedlichen Akteure und Ansprechpartner rund um das Thema Nachwuchs und Betreuung an einem Ort zusammen. Statt mühseligem Anlaufen der einzelnen Stellen finden hier in der Sporthalle an der Goethestraße Eltern alle Infos und Experten gebündelt vor. Nach den Corona-Einschränkungen fand sie im vergangenen Jahr wieder in Präsenz statt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort bei den verschiedenen Akteuren zu informieren, während der Nachwuchs mit unterschiedlichen Spielangeboten bestens versorgt war.