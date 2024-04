Heiße Motoren in Wülfrath Das erwartet die Besucher auf der 50. Autoschau

Hans-Peter Altmann hofft auf gutes Wetter am Sonntag. Denn am 5. Mai wird zum 50. Mal die Auto- und Motorradschau, organisiert vom Motor-Sport-Club Wülfrath, durchgeführt. Die Wilhelmstraße verwandelt sich von 11 bis 17.30 Uhr in eine große Automeile. Interessierte können in Ruhe verschiedene Modelle und Hersteller anschauen, mit anderen fachsimpeln oder sich für den nächsten Autokauf inspirieren lassen.